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Hatay'da Habib-i Neccar'ı anma yürüyüşü

2 saat önce

Hatay Valiliği tarafından, bu yıl 7.'si düzenlenen Habib-i Neccar Hazretleri Anma Etkinlikleri kapsamında halk yürüyüşü düzenlendi.

Hatay'da Habib-i Neccar'ı anma yürüyüşü, System.String[]
Hatay Valiliği tarafından, bu yıl 7.'si düzenlenen Habib-i Neccar Hazretleri Anma Etkinlikleri kapsamında halk yürüyüşü düzenlendi.
Yürüyüşe katılan vatandaşlar, Habib-i Neccar Dağı eteklerinde bulunan Habib-i Neccar sosyal tesislerinin önünde toplandı.
Tesisten başlayan yürüyüş, dünyada aydınlatılan ilk cadde olma özelliğiyle bilinen Kurtuluş Caddesi üzerindeki Habib-i Neccar Camisi'nde son buldu.
Habib-i Neccar Camisi'nde dualar okundu ve vatandaşlara yiyecek ikramında bulunuldu.
Etkinliğe, Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:54 Kaynak: AA
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