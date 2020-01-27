Hatay'da hacizli araçları parçalayıp sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da hacizli araçları parçalayıp sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'da hacizli araçları parçalayıp sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hacizli araçları parçalayıp sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'da hacizli araçları parçalayıp sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı, System.String[]

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hacizli araçları parçalayıp sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hacizli araçları parçalayıp düşük fiyata satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Sanayi Sitesi ve Bekbele Mahallesi'ndeki iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, parçalanmış 25 araç tespit etti.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:12 Kaynak: AA
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