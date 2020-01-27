Hatay'da hacizli araçları parçalayıp sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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Hatay'da hacizli araçları parçalayıp sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hacizli araçları parçalayıp sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:12 Kaynak: AA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hacizli araçları parçalayıp sattığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hacizli araçları parçalayıp düşük fiyata satan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Sanayi Sitesi ve Bekbele Mahallesi'ndeki iş yerlerine operasyon düzenleyen ekipler, parçalanmış 25 araç tespit etti.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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