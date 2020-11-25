Hafif ticari araç devrildi: 10 yaralı - Son Dakika

Yaralanan sürücü ve araçtaki 9 kişi, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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