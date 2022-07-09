Hatay'da hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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Hatay'da hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı

09.07.2022 13:49
Hatay'da hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı

Hatay'ın Defne ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 KFH 88 plakalı hafif ticari araç, Antakya-Defne çevre yolu Çekmece mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Süleyman Ejdi'ye çarptı.

Yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi bölgeden geçen bir sağlık görevlisi yaptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: AA

Antakya, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı - Son Dakika
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