Hatay'da hafif ticari aracın çarptığı belediye personeli yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da hafif ticari aracın çarptığı belediye personeli yaşamını yitirdi

08.03.2022 15:56
Hatay'da hafif ticari aracın çarptığı belediye personeli yaşamını yitirdi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı belediye personeli hayatını kaybetti, kazada araç sürücüsü yaralandı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı belediye personeli hayatını kaybetti, kazada araç sürücüsü yaralandı.

Cumhuriyet Caddesi'nde C.B'nin kullandığı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU) personeli ile park halindeki 4 araca çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Servis ekipleri, HATSU personeli Yahya Deveci'nin (46) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasar gören araçlar, olay yeri incelemesinin ardından çekiciyle kaldırıldı.

Öte yandan kaza, bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

YORUMLAR
500
Vali Yerlikaya başkanlığında 'Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı' Vali Yerlikaya başkanlığında 'Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı' Hatay'da dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı Hatay'da dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Cumhuriyet Caddesi, Tragger, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da hafif ticari aracın çarptığı belediye personeli yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:26 8 Mart'ta da kadına yönelik şiddet durmadı! Boşanma davasından çıktı, kayınvalidesini bıçakladı!
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
15:11 Her yer "Z" harfli sembollerle dolu: Rus yanlısı bütün platformlar taraflarını "Z" ile gösteriyor
15:11 Arkeologlar bin 500 yıllık kasenin mesajını şaşkınlıkla okudu: İblis'i böyle yenersiniz
15:07 Daha önce canlı yayına sarhoş çıkmıştı, bu kez de zamlara karate yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 16:03:38. #1.13#
SON DAKİKA: Hatay'da hafif ticari aracın çarptığı belediye personeli yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement