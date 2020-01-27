Hatay'da hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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Hatay'da hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
7 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:00 Kaynak: AA
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Fatih Işık'ın kullandığı 31 L 0218 plakalı hafif ticari araç, İskenderun-Dörtyol kara yolu Kurttepe mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 31 AAR 307 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, hafif ticari araçtaki Mustafa Gündüz (55) hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Işık Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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