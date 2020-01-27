Hatay'da hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Hatay'da hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

7 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hatay'da hafif ticari araçla tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hafif ticari araçla tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Fatih Işık'ın kullandığı 31 L 0218 plakalı hafif ticari araç, İskenderun-Dörtyol kara yolu Kurttepe mevkisinde sürücüsü öğrenilemeyen 31 AAR 307 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçtaki Mustafa Gündüz (55) hayatını kaybetti, yaralanan sürücü Işık Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dörtyol, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:00 Kaynak: AA
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