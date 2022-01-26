Hatay'da hafızlık öğrencileri "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Hatay'da Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi alan öğrenciler "Kesişme, İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Hatay İl Müftülüğü organizasyonu ile yaklaşık 400 öğrenci, bir alışveriş merkezinin sinema salonunda "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini seyretti.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili film gösterimi öncesi yaptığı konuşmada her milletin millet olmasını sağlayan kendine özgü değerleri olduğunu ve bunların en başında da inançlar geldiğini belirtti.

Bir milletin varlığını devam ettirebilmesi için milli ve manevi değerlerine sahip çıkması gerektiğini ifade eden Bilgili, "Aziz bir millet olarak bizi biz yapan, yani millet yapan ve birliğimizin teminatı olan ana unsur dinimizdir. Milletimiz İslamiyet'le şereflendikten sonra ilim ve sanat temeli üzerine güçlü medeniyetler ve devletler inşa etmişlerdir. Bu medeniyet ve devletin temelinde din, vatan, millet, bayrak ve ahlak hep var olagelmiştir." dedi.

Öğrencilerde bu tür sosyal etkinliklerin kendileri için çok faydalı olduğunu belirterek etkinliğin düzenleyen herkese teşekkür etti.