56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika

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56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla denetimler sıklaştırıldı

HATAY - Korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında Türkiye geneli için alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibariyle başladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde saat 21: 00 itibariyle caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü.

Reyhanlı'nın giriş ve çıkışları olmak üzere tüm cadde ve sokaklar Reyhanlı ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince sokağa çıkma kısıtlaması denetimleri başladı.