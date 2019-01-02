Hatay'da Hamama Giden 18 Kadın Zehirlendi
19 dakika önce
HATAY'ın Dörtyol ilçesinde kadınlar hamamında, iddiaya göre temizlik maddesinin sıcak suyla teması sonucu 18 kadın zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
HATAY'ın Dörtyol
ilçesinde kadınlar hamamında, iddiaya göre temizlik maddesinin sıcak suyla teması sonucu 18 kadın zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Olay, Dörtyol ilçesindeki bir hamamda meydana geldi. Hamama giren 18 kadın bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadınları Dörtyol Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan kadınların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hamamda bir gün önce temizlik yapıldığı, kimyasal temizlik maddesinin sıcak su ile teması sonrasında oluşan kokunun zehirlenmeye neden olabileceği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:04 Kaynak: DHA
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