Hatay'da hapis cezası bulunan 12 kişi yakalandı - Son Dakika

Ayrıca şüphelilere ait evlerde yapılan aramada 50 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 6 adet uyarıcı hap, 20 litre kaçak içki ile 1 adet 1600 yıl öncesine ait Roma dönemine ait sütun başlığı ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma 'nın dedektifleri JASAT ile İlçe Jandarma Ekipleri il genelinde kesinleşmiş hapis kararı bulunan kişilere yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

Üç büyükleri yendi ama sahasında galibiyet alamıyor! Alanyaspor düşüşte!

AK Partili Mahir Ünal açılışa katılımın az olduğunu gördü ve "Zaten kimse gelmemiş ki" dedi