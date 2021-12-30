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Hatay'da hastanede tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi - Son Dakika

Hatay'da hastanede tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi

30.12.2021 18:13
Hatay'da hastanede tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi yapıldı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi yapıldı.

Yılbaşını hastanede aileleriyle geçirecek minikler için çocuk servisinde görevli doktor ve hemşireler ile palyaço kostümleri giyen "Bir Tebessüm Bin Mutluluk" gönüllüleri, onlara sürpriz yaparak eğlence programı gerçekleştirdi.

Müzik eşliğinde dans eden ve yeni yıl pastası kesen çocuklar palyaço eşliğinde eğlendi.

Hastanenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem El, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılda hastanede kalmaya devam edecek çocukları mutlu etmek için etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

El, erken yeni yıl kutlamasının uzun süredir hastanede tedavi gören çocuklara moral olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugün buradaki amacımız çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmektir. Servisimizdeki yeni doğan ve yoğun bakımda kalan olmak üzere yatan 26 çocuğumuz bulunmaktadır. Çocuk servisimizde görevli doktor ve hemşirelerimiz ile palyaço kostümleri giyen bir grup gönüllülerimiz çocuklarımıza unutulmaz bir gün yaşattılar. Hepsine yeni yılda aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk diliyorum."

Etkinlik sonunda çocuklara hediyeler verildi.

Hatay'da hastanede tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi
Hatay'da hastanede tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi
Hatay'da hastanede tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi
Hatay'da hastanede tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi

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Mustafa Kemal Üniversitesi, Yılbaşı, Çocuk, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hatay'da hastanede tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da hastanede tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi - Son Dakika
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