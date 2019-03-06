Hatay'da Hastanede Yangın
2 saat önce
Hatay'da bir hastanenin ameliyathane bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'da bir hastanenin ameliyathane bölümünde çıkan yangın söndürüldü.
Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin ameliyat bölümünde elektrik kontağından yangın çıktı. Bunun üzerine itfaiyeye haber verilerek ameliyathane boşaltıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, ameliyathanenin bir bölümünde hasar oluştu.
Ameliyat olması gereken bir hastanın ise başka hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:56 Kaynak: AA
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