Son Dakika Haberleri: Hatay'da hatalı sollama kazası: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da hatalı sollama kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Hatay'da hatalı sollama kazası: 3 yaralı

6 saat önce

Hatay'da, hatalı sollama yapan bir sürücü karşıdan gelen araçla çarpıştı.

Hatay'da hatalı sollama kazası: 3 yaralı, System.String[]

Hatay'da, hatalı sollama yapan bir sürücü karşıdan gelen araçla çarpıştı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi yol çatında meydana geldi. Hatalı sollama yapan Mehmet İ.'nin kullandığı 31 ABM 505 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Recep E. yönetimindeki 31 AU 617 plakalı pikapla çarpıştı. Otomobil bankete düşerek durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken, araçta bulunan Muhammed İ. ve pikabın sürücüsü Recep E. de yaralandı.


Yaralılar ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY

Altınözü, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:08 Kaynak: İHA
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