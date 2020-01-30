Hatay'da hava destekli trafik denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da hava destekli trafik denetimi - Son Dakika

Hatay'da hava destekli trafik denetimi

7 saat önce

HATAY'da Emniyet Müdürlüğü hava destekli trafik denetimi yaptı.

Hatay'da hava destekli trafik denetimi, System.String[]

HATAY'da Emniyet Müdürlüğü hava destekli trafik denetimi yaptı. 34 sürücüye 6 bin 116 liralık cezai işlem yapıldı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle, Hatay genelinde trafik yoğunluğunun bulunduğu caddelerde denetim gerçekleştirdi.

Havadan helikopter ile gerçekleştirilen denetimler kara ekipleri tarafından da desteklendi. Denetimlerde kusuru tespit edilen sürücülere helikopterden uyarı anonsları yapılarak karadaki ekiplerce cezai işlem uygulandı. Toplam 4 saat uçuş gerçekleştiren hava ekibi, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmamak, cep telefonu kullanımı, emniyet şeridi ile banketleri acil ve zorunlu haller dışında kullanan sürücüleri tespit etti.

Denetimlerde 34 sürücüye toplam 6 bin 116 lira ceza kesildiği öğrenildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de son yılların en büyük cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan depremle ilgili provokatif paylaşım yapanlara sert tepki: Alçakça mesajlar yayınladılar Son Dakika: Erdoğan'dan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Yüzyılın anlaşması dedikleri bir işgal projesidir Taksici aracını denize sürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 22:17:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hatay'da hava destekli trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]