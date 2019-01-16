Son Dakika Haberleri: Hatay'da Havaalanı Yolunda Ulaşım Tek Şeritten Sağlanıyor

Hatay'da Havaalanı Yolunda Ulaşım Tek Şeritten Sağlanıyor

1 saat önce

HATAY'da şiddetli yağış havaalanı yolunu kapanma noktasına getirdi.

Hatay'da Havaalanı Yolunda Ulaşım Tek Şeritten Sağlanıyor, System.String[]
HATAY'da şiddetli yağış havaalanı yolunu kapanma noktasına getirdi.

Kentte son günlerde etkisini sürdüren yoğun yağışlar Amik Ovası ve havaalanı çevresini göle çevirdi. Yağışlarla birlikte Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi kritik seviyeye ulaşınca baraj kapaklarının da açılmasının ardından havaalanı çevresinde su seviyesi yükselerek, havaalanı yolunda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı. Son 2 gündür devam eden yağışlarla birlikte yolun diğer kısmı da su altında kaldı. Devlet Su İşleri ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolun trafiğe kapanmaması için çalışma başlattı. Yolda biriken su tahliye edilirken, çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Havaalanı önünden geçen Asi Nehri'nin önemli kaynaklarından olan Karasu Deresi de taşarak Amik Ovası ile aynı seviyeye ulaştı. Derenin havaalanı yolu üzerinde bulunan köprü ile aynı seviyeye yaklaştığı gözlendi.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:28 Kaynak: DHA

Tahtaköprü Mevkii, Amik Ovası, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gözü Dönmüş Hırsız, Telefonunu Vermemek İçin Direnen Genç Kızın Yüzüne Asit Attı Avrupa'nın En Büyük Beyaz Eşya Üreticilerinden İtalyan Candy Hoover Group Artık Çinlilerin

Münbiç'te ABD Askerlerini Hedef Alan Saldırının Görüntüsü Ortaya Çıktı Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerinin Öldüğü Saldırıyı DEAŞ Üstlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 16:20:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Havaalanı Yolunda Ulaşım Tek Şeritten Sağlanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]