Hatay'da Havaalanı Yolunda Ulaşım Tek Şeritten Sağlanıyor

Hatay'da havaalanı yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyorHatay'da şiddetli yağış havaalanı yolunu kapanma noktasına getirdi.

Hatay'da havaalanı yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor



Hatay'da şiddetli yağış havaalanı yolunu kapanma noktasına getirdi.



Kentte son günlerde etkisini sürdüren yoğun yağışlar Amik Ovası ve havaalanı çevresini göle çevirdi. Yağışlarla birlikte Tahtaköprü Barajı'nda su seviyesi kritik seviyeye ulaşınca baraj kapaklarının da açılmasının ardından havaalanı çevresinde su seviyesi yükselerek, havaalanı yolunda ulaşım tek şeritten sağlanmaya başlandı. Son 2 gündür devam eden yağışlarla birlikte yolun diğer kısmı da su altında kaldı. Devlet Su İşleri ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolun trafiğe kapanmaması için çalışma başlattı. Yolda biriken su tahliye edilirken, çalışmalar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.



Havaalanı önünden geçen Asi Nehri'nin önemli kaynaklarından olan Karasu Deresi de taşarak Amik Ovası ile aynı seviyeye ulaştı. Derenin havaalanı yolu üzerinde bulunan köprü ile aynı seviyeye yaklaştığı gözlendi.

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