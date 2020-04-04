Hatay'da havadan dezenfekte çalışması - Son Dakika

Hatay'da havadan dezenfekte çalışması
30 dakika önce
Hatay'ın Kumlu ilçesinde korona virüs sebebiyle tarım ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde korona virüs sebebiyle tarım ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde korona virüs sebebiyle tarım ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı. Havadan yapılan dezenfekte çalışması öncesi Belediye Başkanı Mehmet Deli, belediye hoparlöründen halka seslenerek, korona virüs dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Bu kapsamda uçakla havadan dezenfekte çalışması yapılacak. Halkımıza duyurulur" dedi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:35 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı