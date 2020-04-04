Hatay'da havadan dezenfekte çalışması yapıldı - Son Dakika

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Hatay'da havadan dezenfekte çalışması yapıldı
6 saat önce
Hatay'da havadan dezenfekte çalışması yapıldı Hatay'ın Kumlu ilçesinde, korona virüs sebebiyle Tarım ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı.
Hatay'da havadan dezenfekte çalışması yapıldı
HATAY - Hatay'ın Kumlu ilçesinde, korona virüs sebebiyle Tarım ilaçlama uçağıyla havadan dezenfekte çalışması yapıldı.
Havadan yapılan dezenfekte çalışması öncesi Belediye Başkanı Mehmet Deli, belediye hoparlöründen halka seslenerek, korona virüs dezenfekte çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, "Bu kapsamda uçakla havadan dezenfekte çalışması yapılacak. Halkımıza duyurulur. "dedi
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:53 Kaynak: İHA
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