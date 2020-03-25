Hatay'da havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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Hatay'da havaya ateş açan şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinin damından havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinin damından havaya ateş eden şüpheli gözaltına alındı.
Esentepe Mahallesi'nde vatandaşların bir evden silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Çevrede araştırma yapan ekipler, Ş.B. isimli şahsın havaya rast gele ateş açtığını belirledi.
Şüpheli pompalı tüfek ve buna ait 5 fişekle işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:48 Kaynak: AA
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