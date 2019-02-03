Hatay'da "Haydi Çocuklar Camiye" Projesi Sona Erdi
1 saat önce
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında düzenli olarak camiye gelen çocuklar ödüllendirildi.
Hatay
'ın İskenderun
ilçesinde düzenlenen "Haydi Çocuklar Camiye" projesi kapsamında düzenli olarak camiye gelen çocuklar ödüllendirildi.
İlçe Müftüsü Osman Şekerci, düzenli olarak camiye gelen çocuklarla Sahil Cami'de bir araya gelerek, onlara hediyeler verdi.
Kursa katılanlara teşekkür eden Şekerci, 11 günlük süre içerisinde camilerin gülistana dönüştüğünü belirterek, projenin hazırlanıp hayata geçirilmesinde emeği olanlar ile öğrencilere ve velilere teşekkür etti.
Düzenlenen törende birinciye bisiklet, dereceye giren diğer öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:47 Kaynak: AA
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