Hatay'da hayırseverlerden sahil güvenlik ve emniyete destek - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hayırseverler tarafından sahil güvenlik ve emniyete araç, kontrol botu ve drone desteğinde bulunuldu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nda düzenlenen teslim töreninde yaptığı konuşmada, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Coğrafyanın zor olmasının ihtiyaçları da arttırdığını dile getiren Doğan, Amanos Dağları'nın terörden temizlenmesinin hem ekonomik hem de turizm açısından önemine değindi.

Vali Doğan, teslim edilen araçların hayırlı olmasını diledi.

İskenderun Kaymakamı İskender Yönden de iş insanlarının hiçbir konuda kendilerini kırmadığını belirtti.

Sahil Güvenliğe ilk defa bot kazandırmanın kendilerine nasip olduğunu aktaran Yönden, iş insanlarına teşekkür etti.

Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Oğuz Emre Çiçek de botun deniz ticaretinde önemli bir yer olan İskenderun Körfezi'nde görev yapacağını dile getirerek, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Teslim törenine, Hatay milletvekilleri Abdulkadir Özel, Suzan Şahin, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, Sahil Güvenlik Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek, İl Jandarma Komutanı Albay Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci, ilgili kurum müdürleri ile iş insanları katıldı.