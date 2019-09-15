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Hatay'da hayırseverlerin yaptırdığı cami ibadete açıldı

24 dakika önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan Kızılgöl Camisi törenle ibadete açıldı.

Hatay'da hayırseverlerin yaptırdığı cami ibadete açıldı, System.String[]

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan Kızılgöl Camisi törenle ibadete açıldı.


Kışlak Mahallesi Kızılgöl mevkisinde, ilçe halkından hayırseverlerin desteğiyle 5 dönümlük arsaya 300 metrekare ve 3 katlı olarak inşa edilen Kızılgöl Camisi'nin açılışı için tören düzenlendi.

Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, açılışta yaptığı konuşmada, cami yapmanın önemine dikkati çekti.

Bütün camilerin Kabe-i Muazzama'nın birer şubesi olduğunu belirten Kavillioğlu, şöyle konuştu:

"Camilerimiz birlik, beraberlik ve barış içerisinde yaşamamızın manevi bir tapusudur. Camilerimize sahip çıkalım. Rabbim inşallah cemaatini bol ve genç eylesin. Minaresinden ezan sesini eksik etmesin. Temelinden tepesine kadar emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, Yayladağı halkına ve İslam alemine hayırlı uğurlu olsun."

Kızılgöl Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mehmet Ali Yarar da hayırseverlerin desteğiyle yapılan caminin 18 ay gibi kısa bir zamanda tamamlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Konuşmaların ardından cami dualarla ibadete açıldı.

Açılışa, Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Yeloğlu, Yayladağı Müftüsü Hamza Köse, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yayladağı, Kışlak, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 12:50 Kaynak: AA
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