Hayvanseverin baktığı 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hayvanseverin baktığı 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı

06.07.2022 16:11

Hatay'da bulunan ve hayvansever tarafından bakımı yapılan 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı.

Hatay'da bulunan ve hayvansever tarafından bakımı yapılan 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı.

Belen ilçesinde yaklaşık 1,5 ay önce vatandaşlar tarafından 4 yavru kirpi bulundu.

Yavruların bakımını, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesinin kontrol ve takibinde Hatay Tabiatı Koruma Derneği üyesi Nurseli İnan yapmak istedi.

Kirpilere evinde bakan İnan, onları özel olarak hazırladığı mama, sebze ve meyvelerle besledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şubesi ekipleri, belli bir olgunluğa ulaşan kirpileri, İnan'ın evinden alarak doğaya saldı.

İnan, AA muhabirine, yavruları ilk başlarda süt, yumurta ve kremadan oluşan mama hazırlayarak şırıngayla beslediğini anlatarak, daha sonra onlara sebze ve meyve verdiğini belirtti.

Nurseli İnan, yaklaşık 400 gram ağırlığa ulaşan kirpilerin yeniden doğal yaşam alanına kavuşmasından mutluluk duyduğunu kaydetti.

YORUMLAR
500
Elektrikli bisikletin aksamından çıkarılan yılan doğaya bırakıldı Elektrikli bisikletin aksamından çıkarılan yılan doğaya bırakıldı Çanakkale'de 300 yavru ıstakoz denize bırakıldı Çanakkale'de 300 yavru ıstakoz denize bırakıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvanseverin baktığı 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:59 Gökhan Gönül artık TFF'de! 37 yaşındaki futbolcu memleketine dönüyor
16:36 Reyting alamayan Sevmek Zamanı dizisi 5. bölümüyle final yapıyor
16:33 16 yaşındaki İspanya Prensesi Leonor, ödül gecesinde güzelliğiyle göz kamaştırdı
16:32 Şaşırtan karar! Futbolu bırakacağı düşünülen İbrahimovic imzayı attı
16:27 Tamamen duygusal! Dişilerden ilgi görmeyen erkek hamamböcekleri mutasyona uğruyor ve soyları tükeniyor
16:23 Beşiktaş, Jackson Muleka ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
16:12 KADES butonuna basılınca ekipler olay gitti! Eşi değil kendi gözaltına alındı
16:10 Konya Şehir Hastanesi'nde tıbbi sekreter, doktoru silahla öldürmüştü! İşte ilk görüntüler...
16:01 "Tuzlu ayran otizm yapıyor" gibi gündem yaratan sözleriyle bilinen Doktor Oytun Erbaş'tan tartışma yaratan sözler: Dışkısı bol olan uzun yaşar
15:44 Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 17:07:48. #1.11#
SON DAKİKA: Hayvanseverin baktığı 4 yavru kirpi doğaya bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement