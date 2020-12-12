Hatay'da hayvanseverler, kısıtlamadan dolayı aç kalan sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Hatay'da hayvanseverler, kısıtlamadan dolayı aç kalan sokak hayvanlarını besledi

12.12.2020 22:54
Hatay'da hayvanseverler, kısıtlamadan dolayı aç kalan sokak hayvanlarını besledi, System.String[]

HATAY'daki hayvanseverler sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

HATAY'daki hayvanseverler sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi. İçişleri Bakanlığı'nca kısıtlamadan muaf tutulan hayvanseverler, sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu noktalarda besleme yaptı. Cadde ve sokaklarda görevli polis ekipleri de, vatandaşlara yardım etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıktığını söyleyen Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu başkanı Dr. Ufuk Bayraktar, kentin birçok ilçesindeki gönüllü gruplarının sokak hayvanlarını beslediğini dile getirdi.

Pandemi döneminde sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda sıkıntı yaşandığını belirten Bayraktar, "Sağ olsun İçişleri Bakanlığımız, sokak hayvanlarını besleyecek olan hayvanseverleri kısıtlamadan muaf tuttu. Biz hayvanseverleri kısıtlamadan muaf tutan, can dostlarımızı unutmayan, İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de bu muafiyetten yararlanarak, akşam sokağa çıktım ve gördüğüm can dostlarımızı beslemek üzere yollardayım" dedi.'TABAKTA KALAN YEMEKLERİ ÇÖPE ATMAYIN'

Sokakta görev yapan polis ekiplerinin bu konuda çok duyarlı olduğunu, sıkıntı yaratmadığını, bilakis teşvik edip, teşekkür ettiğini söyleyen Bayraktar, "Sokak hayvanlarının sokağa çıkma kısıtlamasında yaşadıkları mağduriyet giderme adına, kısıtlamalar devam ettiği sürece hayvanseverler ve hayvan hakları savunucuları olarak onların yanında olacağız. Biliyorsunuz kış mevsimindeyiz, havalar çok soğuk, mama alıp besleme yapamasak bile çok rica ediyorum herkesten, tabakta kalan yemekleri çöpe atmayın. Çöpe atmak yerine temiz kaplarda sokağın uygun bir yerine bırakırsak, sokak köpekleri ve sokak kedileri onları bulup yerler" dedi.


Hatay'da hayvanseverler, kısıtlamadan dolayı aç kalan sokak hayvanlarını besledi
Hatay'da hayvanseverler, kısıtlamadan dolayı aç kalan sokak hayvanlarını besledi
Hatay'da hayvanseverler, kısıtlamadan dolayı aç kalan sokak hayvanlarını besledi
Hatay'da hayvanseverler, kısıtlamadan dolayı aç kalan sokak hayvanlarını besledi
Hatay'da hayvanseverler, kısıtlamadan dolayı aç kalan sokak hayvanlarını besledi
Hatay'da hayvanseverler, kısıtlamadan dolayı aç kalan sokak hayvanlarını besledi
Hatay'da hayvanseverler, kısıtlamadan dolayı aç kalan sokak hayvanlarını besledi

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Bayraktar, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Hatay'da hayvanseverler, kısıtlamadan dolayı aç kalan sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika


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