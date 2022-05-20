Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

20.05.2022 19:48

Hatay'da, jandarma ekiplerinin helikopter destekli trafik denetiminde, çeşitli ihlalleri nedeniyle 13 sürücüye 19 bin 544 lira ceza uygulandı.

Hatay'da, jandarma ekiplerinin helikopter destekli trafik denetiminde, çeşitli ihlalleri nedeniyle 13 sürücüye 19 bin 544 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, Antakya, Defne, Samandağ, Arsuz, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinde oluşturulan yol kontrol noktaları ve ana arterlerde denetim yaptı.

Denetimlerde, kurallara uymadığı Jandarma Havacılık Başkanlığına ait helikopterle tespit edilen sürücüler, uygulama noktalarında durduruldu.

Kural ihlali yaptığı belirlenen ve uygulama noktalarında durdurulan 13 sürücüye 19 bin 544 lira idari para cezası yazıldı.

Ekipler uygulamada, 8 aracı da trafikten men etti.

Denetimlere, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Saygılı da katıldı.

Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika


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