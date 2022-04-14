Helikopter destekli trafik denetiminde 52 sürücüye ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Helikopter destekli trafik denetiminde 52 sürücüye ceza

14.04.2022 15:56

Hatay'da helikopter destekli trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları belirlenen 52 sürücüye 17 bin 901 lira ceza uygulandı.

Hatay'da helikopter destekli trafik denetiminde kural ihlali yaptıkları belirlenen 52 sürücüye 17 bin 901 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Antakya, İskenderun, Dörtyol, Erzin, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde oluşturulan yol kontrol noktaları ve ana arterlerde denetim yaptı.

Denetimlerde kurallara uymadıkları helikopterle tespit edilen sürücülerin araçları kontrol noktalarında durduruldu.

Uygulamada emniyet kemeri takmayan, cep telefonuyla konuşan, emniyet şeridi ile banketleri acil ve zorunlu haller dışında kullanan 52 sürücüye 17 bin 901 lira ceza kesildi.

Helikopter destekli trafik denetiminde 52 sürücüye ceza
Helikopter destekli trafik denetiminde 52 sürücüye ceza
Helikopter destekli trafik denetiminde 52 sürücüye ceza

YORUMLAR
500
Eskişehir'de helikopter destekli trafik denetimi Eskişehir'de helikopter destekli trafik denetimi Hatay'da 52 sürücüye, 17 bin 901 TL idari para cezası uygulandı Hatay'da 52 sürücüye, 17 bin 901 TL idari para cezası uygulandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Helikopter destekli trafik denetiminde 52 sürücüye ceza - Son Dakika


Son Dakika
16:28 17 yaşındaki Ezgi'nin ölümüne sebep olan sürücü pes dedirtti: Onlar bana çarptı, kaçmadım yardım ettim
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
16:19 İlayda Şeker'den "İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu?" sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz
16:13 Batman'da yaşandı: Önce eliyle tarttı, sonra ağır kolyeyi kaşla göz arasında çantasına attı
16:06 Maskeli hayatlarımızın sonu mu geliyor? Bakan Koca "Demiştim" diyerek, en kötü günlerin geride kaldığını açıkladı
16:00 TikTok'ta paylaşılan video tepki çekti! Pakistanlı bir kişi, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek attı
15:43 Reklam Kurulu marketlerin aldatıcı tanıtımına el attı: 5 litrelik yağın 50 liraya olduğunu söylediler
15:22 Avrupa devleri sıraya girdi! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü tarihin en pahalı Türk oyuncusu olacak
15:20 Oğluna kısa bir süre sonra kavuşacak Başak Dizer'den sıcacık hamilelik pozları
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzun zaman sonra bir ilk: BBP Genel Merkezi'nde Destici ile buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 16:47:27. #1.13#
SON DAKİKA: Helikopter destekli trafik denetiminde 52 sürücüye ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement