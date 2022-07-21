Hatay'da helikopter destekli trafik denetiminde 8 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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Hatay'da helikopter destekli trafik denetiminde 8 sürücüye ceza kesildi

21.07.2022 15:59
Hatay'da helikopter destekli trafik denetiminde 8 sürücüye ceza kesildi

Hatay'da, helikopter destekli trafik denetiminde 8 sürücüye 5 bin 428 lira ceza uygulandı.

Hatay'da, helikopter destekli trafik denetiminde 8 sürücüye 5 bin 428 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Antakya, Kırıkhan, Hassa, Altınözü, Yayladağı ve Defne ilçelerinde trafik yoğunluğunun olduğu güzergahları havadan ve karadan denetledi.

Trafik kurallarına aykırı hareket ettiği belirlenen araçların sürücüleri, yol kontrol noktalarında bulunan ekiplerce durduruldu.

Denetimlerde, 784 araç ve sürücüsü kontrol edildi, kural ihlali yaptığı belirlenen 8 sürücüye 5 bin 428 lira ceza kesildi, 2 araç trafikten men edildi.

Denetime, Antakya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Gökçe ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük de katıldı.

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Kaynak: AA

Yayladağı, Jandarma, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da helikopter destekli trafik denetiminde 8 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da helikopter destekli trafik denetiminde 8 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
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