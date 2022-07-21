Denetimlerde, 784 araç ve sürücüsü kontrol edildi, kural ihlali yaptığı belirlenen 8 sürücüye 5 bin 428 lira ceza kesildi, 2 araç trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, Antakya , Kırıkhan , Hassa , Altınözü , Yayladağı ve Defne ilçelerinde trafik yoğunluğunun olduğu güzergahları havadan ve karadan denetledi.

Kaynak: AA

Yayladağı, Jandarma, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da helikopter destekli trafik denetiminde 8 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

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