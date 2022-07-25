Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Narkotik Suçlarla Mücadeleye yönelik yapılan çalışmada Arsuz ilçesi kırsal alanındaki 5 ayrı noktada, hasat için bekleyen Hint kenevirleri tespit edildi. 10 ekip 35 personelle helikopter destekli yapılan operasyonda 55 bin kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatay'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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