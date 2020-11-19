Helikopterle yapılan denetimlerde 50 sürücüye 9 bin 784 lira ceza uygulandı (1) - Son Dakika

Helikopterle yapılan denetimlerde 50 sürücüye 9 bin 784 lira ceza uygulandı (1)

19.11.2020 09:45

Hatay'da helikopter destekli trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 50 sürücüye para cezası uygulandı.

Hatay'da helikopter destekli trafik denetimlerinde kurallara uymadığı tespit edilen 50 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Havacılık Dairesi Başkanlığına ait helikopterle Hatay genelinde trafiğin yoğun olduğu kara yollarında denetim gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan'ın da katıldığı denetimlerde, helikopterden kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere karadaki ekiplerce cezai işlem uygulandı.

Toplam 3 saat uçuş gerçekleştiren hava ekibi, kırmızı ışık ihlali yapan, emniyet kemeri kullanmayan, cep telefonuyla konuşan, emniyet şeridi ile banketleri acil ve zorunlu haller dışında kullanan sürücüleri tespit etti.

Denetimlerde 50 sürücüye toplam 9 bin 784 lira ceza verildi.

Kendisine ceza kesen ekipleri tebrik etti

Emniyet kemeri takmadığı için ceza uygulanan sürücülerden Süleyman Kaya, AA muhabirine, aldığı cezanın kendisine ders olduğunu söyledi.

Bundan sonra emniyet kemeri takmadan yola çıkmayacağını belirten Kaya, "Arkadaşları tebrik ediyorum. Herkes keşke duyarlı olsa da emniyet kemeri taksa ama ben dolmuşçu olduğum için biraz geride bagaj indirdim o esnada kemeri ikinci kez takmayı unuttum. Yapılması gerekeni yapıyorlar." diye konuştu.

Denetimlerde kameralara, sürücülerden bazılarının emniyet kemerini helikopteri fark ettikten sonra takması, bazılarının da ters şeritten ilerlemesi yansıdı.

Ekipler, denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

Helikopterle yapılan denetimlerde 50 sürücüye 9 bin 784 lira ceza uygulandı (1)
Helikopterle yapılan denetimlerde 50 sürücüye 9 bin 784 lira ceza uygulandı (1)
Helikopterle yapılan denetimlerde 50 sürücüye 9 bin 784 lira ceza uygulandı (1)
Helikopterle yapılan denetimlerde 50 sürücüye 9 bin 784 lira ceza uygulandı (1)

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Para Cezası, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Helikopterle yapılan denetimlerde 50 sürücüye 9 bin 784 lira ceza uygulandı (1) - Son Dakika


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