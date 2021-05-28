Hatay'da helikopterli trafik denetiminde 29 sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

Hatay'da helikopter destekli trafik denetimlerinde kuralları ihlal ettiği belirlenen 29 sürücüye 6 bin 491 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla sorumluluk bölgesindeki kara yollarında helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürü İdris Kan'ın da katıldığı uygulamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığına ait helikopterle İskenderun, Payas, Erzin, Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere karadaki ekiplerce cezai işlem uygulandı.

Yaklaşık 2 saat havadan trafik kontrolü yapılan uygulamada, emniyet kemeri takmayan, cep telefonuyla konuşan, emniyet şeridi ile banketleri acil ve zorunlu haller dışında kullanan 29 sürücüye 6 bin 491 lira ceza verildi.