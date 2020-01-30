Hatay'da helikopterli trafik denetiminde 34 sürücüye 6 bin 116 lira ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da helikopterli trafik denetiminde 34 sürücüye 6 bin 116 lira ceza kesildi - Son Dakika

Hatay'da helikopterli trafik denetiminde 34 sürücüye 6 bin 116 lira ceza kesildi

6 saat önce

Hatay'da helikopter destekli trafik denetiminde 34 sürücüye 6 bin 116 liralık cezai işlem yapıldı.

Hatay'da helikopterli trafik denetiminde 34 sürücüye 6 bin 116 lira ceza kesildi, System.String[]

Hatay'da helikopter destekli trafik denetiminde 34 sürücüye 6 bin 116 liralık cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik

Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana Emniyet Müdürlüğüne ait helikopterle, Hatay genelindeki yoğun caddelerde denetim gerçekleştirdi.

Havadan kusuru tespit edilen sürücülere helikopterden uyarı anonsları yapıldı ve karadaki ekiplerce cezai işlem uygulandı.

Toplam 4 saat uçuş gerçekleştiren hava ekibi, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmamak, cep telefonu kullanımı, emniyet şeridi ile banketleri acil ve zorunlu haller dışında kullanan sürücüleri tespit etti.

Denetimlerde 34 sürücüye toplam 6 bin 116 lira ceza kesildiği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Adana, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:28 Kaynak: AA
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