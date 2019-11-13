Son Dakika Haberleri: Hatay'da "Herkes İçin Spor" etkinliği
Son Dakika Güncel Hatay'da 'Herkes İçin Spor' etkinliği - Son Dakika

Hatay'da "Herkes İçin Spor" etkinliği

7 saat önce

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile Hatay Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından "Herkes İçin Spor" etkinliği düzenlendi.

Hatay'da

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ile Hatay Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından "Herkes İçin Spor" etkinliği düzenlendi.

Yayladağı Hükümet Konağı önündeki etkinliğe çok sayıda öğrenci ve sporcu katıldı.

"Herkes İçin Spor Federasyonu" Genel Sekreteri Mustafa Karakuş, burada yaptığı açıklamada, Hatay'ın farklı ilçelerinde de etkinliği tekrarlayacaklarını söyledi.

Etkinliğe ilk olarak Yayladağı'ndan başladıklarını ifade eden Karakuş, amaçlarının toplumda spor ve sağlıklı yaşam bilincini kazandırmak olduğunu belirtti.

Profesyonel sporcular tarafından çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlik, hediyelerin verilmesiyle son buldu.

Yayladağı, Türkiye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:04 Kaynak: AA
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