Hatay'da heyelan - Son Dakika
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Hatay'da heyelan

26.06.2022 16:30
Hatay'da heyelan

Hatay'da heyelan Samandağ-Arsuz yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı Hatay'ın Samandağ ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevreyolunun bir bölümü, yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Hatay'da heyelan

Samandağ-Arsuz yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ile Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevreyolunun bir bölümü, yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, hafta içi etkili olan sağanak yağış nedeniyle Samandağ-Arsuz çevreyoluna heyelan nedeniyle kaya parçaları düştü.

Küçük ve büyük kaya parçalarının düştüğü yol geçici olarak ulaşıma kapatıldı

Kapatılan yolun, dağ eteklerinin bakımı ve asfaltın temizliği sonrası yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Samandağ, Arsuz, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da heyelan - Son Dakika

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