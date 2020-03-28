Hatay'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı - Son Dakika

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Hatay'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
6 saat önce
Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Amanos Dağları'nın eteğindeki 5 mahalleyi ilçeye bağlayan yolun, heyelan nedeniyle ulaşıma kapanması üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine Hassa Belediyesi'ne ait iş makinesi, yolda çalışma başlattı.
Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:30 Kaynak: AA
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