Hatay'da Hint keneviri operasyonu
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Hatay'ın Erzin ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 150 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:29 Kaynak: İHA
'ın Erzin
ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 150 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada Amanos Dağları
eteklerinde ilçe kırsalında Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğini tespit ederek harekete geçti.
Ormanlık alan içerisinde ekili 150 kök kenevir bitkisi jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi.
Hint kenevirleri yerinden sökülerek imha edilirken olay ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. - HATAY
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