Son Dakika Haberleri: Hatay'da Hint keneviri operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Hatay'da Hint keneviri operasyonu

53 dakika önce

Hatay'ın Erzin ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 150 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da Hint keneviri operasyonu, System.String[]
Hatay'ın Erzin ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 150 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmada Amanos Dağları eteklerinde ilçe kırsalında Hint keneviri bitkisi yetiştirildiğini tespit ederek harekete geçti.

Ormanlık alan içerisinde ekili 150 kök kenevir bitkisi jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla ele geçirildi.

Hint kenevirleri yerinden sökülerek imha edilirken olay ilgili 2 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 12:29 Kaynak: İHA
Jandarma, Hatay, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diyarbakır'da 1 milyon 255 bin 464 kök Hint keneviri ele geçirildi Kadın subay adayı komando kursunun birincisi oldu Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli taksici yakalandı İstanbul'da iki katlı ahşap bina çöktü! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 01:22:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da Hint keneviri operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]