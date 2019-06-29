Son Dakika Haberleri: Hatay'da hıristiyan vatandaşlar dünya barışı için dua etti
Son Dakika Güncel Haber

Hatay'da hıristiyan vatandaşlar dünya barışı için dua etti

1 saat önce

Hatay'da hıristiyan vatandaşlar dünya barışı için dua ettiHatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilise'sinde ayin düzenlendi.

Hatay'da hıristiyan vatandaşlar dünya barışı için dua etti
Hatay'da, St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kapsamında dünyanın ilk mağara kilisesi olan St. Pierre Kilise'sinde ayin düzenlendi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bulunan St. Pierre Kilise'sinde düzenlenen ayini Anadolu Havarisel Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti ile Antakya Patrikhanesi temsilcileri yönetti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende dünya barışı için dua eden Monsenyör Paolo Bizzeti, barış, kardeşlik ve birliktelik mesajları verdi. İlahilerin okunduğu, duaların edildiği ayin sonrası bayrama özel hazırlanan kutsanmış ekmek bölünerek yenildi. Tören sonrasın basın mensuplarına konuşan Antakya Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, bayramın dünyaya huzur getirmesini diledi. Hurigil, "Bilindiği gibi her sene 28-29 Haziran tarihlerinde Antakya Kilisesi'nin kurucuları olan Aziz Petrus ve Pavlus bayramını idrak etmekteyiz. Bu bayramın başta ülkemize ve bütün dünyaya sağlık, mutluluk, huzur getirmesini diliyorum" dedi.
Hatay'da hıristiyan vatandaşlar dünya barışı için dua etti
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 03:07 Kaynak: DHA
Aziz Petrus, Hatay, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi İmamoğlu'ndan Yıldırım'ın çay davetine yanıt: Yakışanı Saraçhane'de beni ziyaret edip, kahvemi içmesi İmamoğlu: Esenler Otogarı'nı akla ve bilime peşkeş çekiyorum Trump, ABD'li teknoloji şirketlerinin Huawei'ye ürün satmasına izin verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 16:39:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hatay'da hıristiyan vatandaşlar dünya barışı için dua etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]