Hatay'da hırsızlık girişiminde bulunanlar Özel Harekat polisleri tarafından yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da hırsızlık girişiminde bulunanlar Özel Harekat polisleri tarafından yakalandı

10.02.2023 18:03
Hatay'da hırsızlık girişiminde bulunanlar Özel Harekat polisleri tarafından yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da yaşanan olayları fırsat bilen hırsızlar Özel Hareket polisleri tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da yaşanan olayları fırsat bilen hırsızlar Özel Hareket polisleri tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da kaos ortamını fırsat bilen hırsızlar, iş üstündeyken Adana Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve Hatay'a sevk edilen Özel Harekat polisleri tarafından yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Depremde hayatını kaybedenler yan yana son yolculuğuna uğurlanıyor Depremde hayatını kaybedenler yan yana son yolculuğuna uğurlanıyor Hatay'da hırsızlık girişiminde bulunanlar Özel Harekat polisleri tarafından yakalandı Hatay'da hırsızlık girişiminde bulunanlar Özel Harekat polisleri tarafından yakalandı Hatay'da hırsızlık şüphelileri, özel harekat polislerince yakaladı Hatay'da hırsızlık şüphelileri, özel harekat polislerince yakaladı

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da hırsızlık girişiminde bulunanlar Özel Harekat polisleri tarafından yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:56 Son dakika: Depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın müteahhidi, paralarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
17:20 Deprem felaketi nedeniyle emekli maaşları erken ödenecek
17:16 Hatay'a giden yardım tırlarının önünü kesen yağmacılar yakalandı
16:58 Haydi GSM operatörleri sıra sizde! Depremzedeler ve yakınları elinizi taşın altına sokmanızı bekliyor
16:47 Malatya'da içler acısı manzara! Beş katlı binanın yalnızca yangın merdiveni ayakta kaldı
16:45 Yardım organizasyonuna katılan Adnan Polat, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı
16:12 Hatay'da anne ve 3 çocuğu, 107 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı
16:23 Depremin yaralarını sarmaya çalışan Türk insanının mücadelesine Muslera inanamadı: Bu ne yüce bir millet
16:12 Osmaniye'de artçı deprem: 4 katlı bina yıkıldı
16:14 10 ilde ortaya çıkan yıkımın acı bilançosu Gölcük depremini bile geride bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2023 18:49:53. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'da hırsızlık girişiminde bulunanlar Özel Harekat polisleri tarafından yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement