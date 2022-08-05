Polis, tedavisi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam eden Gülizar D'yi bıçaklayan ve evdeki bir miktar parasını çalan zanlıların kimliklerini tespit etti.

Kaynak: AA

Kumlu, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hatay'da hırsızlık için girdikleri evde yaşlı kadını bıçaklayan 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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