Hatay'da Hırsızlık İddiası

Hatay'ın Hassa ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgilere göre, İlçe merkezinde cami ile bazı evlerde çeşitli hırsızlık ihbarı üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.



Olayla ilgili soruşturma kapsamında Hassa İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Ö.Y'yi düzenlenen operasyonla yakaladı.



Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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