İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan ve Numune mahallelerinde iki adresten bazı eşyaların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hırsızlık iddiasıyla yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı - Son Dakika

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