Hatay'da hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hatay'da hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'da hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Hatay'ın Antakya ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte iş yeri ve motosiklet hırsızlığı olaylarını gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, fiziki takip sonucu hırsızlık olaylarının şüphelisi 2 kişiyi Akasya Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:02 Kaynak: AA

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