Son Dakika Haberleri: Hatay'da Hırsızlık Operasyonu: 6 Gözaltı

Hatay'da Hırsızlık Operasyonu: 6 Gözaltı

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, hırsızlık yapan şüphelilere yönelik operasyonda biri kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da Hırsızlık Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, hırsızlık yapan şüphelilere yönelik operasyonda biri kadın 6 kişi gözaltına alındı.

Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların adreslerini belirleyen ekipler eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda M.A.K. (23), M.K. (30), K.A. (26), Y.G. (23), Ö.K. (25) ve kadın şüpheli E.N.K'yi (17) gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu tespit edilen 4 televizyon, dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 4 cep telefonu, bir kılıç, bir döner bıçağı, iki bıçak, bir tabanca ve tabancaya ait bir şarjör ile 7 mermi, projeksiyon cihazı, maddi değeri yüksek çok sayıda tespih, saat, altın, ziynet eşyası ve 6 gram eroin ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:53 Kaynak: AA

Kırıkhan, Hatay, Güncel
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