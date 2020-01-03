Hatay'da hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Hatay'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

6 saat önce

Hatay'da bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Hatay'da hırsızlık şüphelileri yakalandı, System.String[]

Hatay'da bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, merkez ilçe Antakya'da Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesindeki bir iş yerinde meydana gelen nitelikli yağma, mala zarar verme ve tehdit olayları ile ilgili biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden M.Z., A.Z. ve İ.A. gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Z. tutuklandı, M.Z. ve İ.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Olayla ilgili 2 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. - HATAY

Narlıca, Antakya, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 10:52 Kaynak: İHA
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