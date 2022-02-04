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Hatay'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hatay'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

04.02.2022 17:21
Hatay'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Hatay'ın Erzin ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli saklandığı evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hakkında 'binanın eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan yakalama emri bulunan 'motosiklet hırsızlığı' olayının firari şüphelisi yabancı uyruklu B.B.'nin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, şahsın Erzin Cumhuriyet Mahallesinde bulanan M.E.'ye ait ikamette saklandığı tespit edildi.

Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adrese yapılan operasyonla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adli mercilere sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Erzin, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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