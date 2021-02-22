Hatay'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada 3 bilgisayar ve 2 fotoğraf makinesi ele geçirildi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler kimliklerini tespit ettiği yaşı küçük 2 şüpheliyi adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Akbez Mahallesi'nde 3 ayrı iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Akbez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Özlem Zengin'den kendisine yapılan çirkin saldırıyla tepki: Yaklaşık iki aydır sistematik saldırıya uğruyorum