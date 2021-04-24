Belen'de hırsızlık şüphelilerine jandarmadan suçüstü - Son Dakika

Hatay'ın Belen ilçesinde öğretmen hizmet binasında klimayla su tesisatı malzemelerini çalmaya çalışan hırsızlık şüphelisi 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Belen İlçe Jandarma Komutanlığınca suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla Soğukoluk Mahallesi'nde icra edilen faaliyet esnasında geldikleri otomobil ile öğretmen evi ek hizmet binasında bulunan klima ve su tesisatlarını yerinden sökerek götürmeye çalışan 3 hırsızlık şüphelisini suçüstü yapılarak yakalandı. Yapılan kimlik sorgularında hırsızlık şüphelilerinin K.A., M.Ö., ve Ö.Y. olduğu belirlendi. Zanlılar gözaltına alınırken otomobil içerisinde yapılan aramada metal kesmek ve parçalamak için kullanılan 1 adet büyük boy metal makas, 1 adet levye, 1 adet yerinden sökülmüş klima ve çok sayıda çeşme musluğu ile pirinç malzemeden yapılmış boru ve sıhhi malzemeler ele geçirildi. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden K.A. ve M.A. tutuklanırken Ö.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY