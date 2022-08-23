Hatay'da yakalanan 122 hırsızlık şüphelisinden 45'i tutuklandı - Son Dakika
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Hatay'da yakalanan 122 hırsızlık şüphelisinden 45'i tutuklandı

23.08.2022 16:56
Hatay'da yakalanan 122 hırsızlık şüphelisinden 45'i tutuklandı

Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 122 zanlıdan 45'i tutuklandı.

Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 122 zanlıdan 45'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-22 Ağustos'ta kent genelinde hırsızlık şüphelilerine yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 122 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 45'i tutuklandı.

Adreslerde ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da yakalanan 122 hırsızlık şüphelisinden 45'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'da yakalanan 122 hırsızlık şüphelisinden 45'i tutuklandı - Son Dakika
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