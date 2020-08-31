Hatay'da hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, marketten hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun polisi, yaklaşık 2 ay önce Bekbele mahallesindeki bir markette yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili geniş çaplı bir çalışma yürüttü.

Hırsızlık olayına karışanların M.E ve R.H olduklarını belirleyen polis, şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.