Hatay'da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hatay'da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

13.06.2022 13:56
Hatay'da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Meydan ve Numune mahallelerinde meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık olayı şüphelilerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada belirlenen 2 adrese yapılan operasyonda Y.D., M.A., H.G., G.D., G.T. ile A.G. adlı 6 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 1 adet televizyon, 1 adet mikrodalga fırın, 1 adet yazıcı, 1 adet monitör, 1 adet güvenlik kamerası ve kayıt cihazı, 1 adet kompresör, 3 adet akü, 1 adet sprial makinesi, 1 adet matkap ile birlikte çok sayıda günlük ev ve kişisel bakım malzemesi, 2 gram metamfetamin, 1 gram eroin, uyuşturucu içme aparatı ve enjektör ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.D., M.A. ile H.G. tutuklandı. - HATAY

YORUMLAR
500
Hatay'da 'Narko Alan' uygulamasında 18 kişi yakalandı Hatay'da 'Narko Alan' uygulamasında 18 kişi yakalandı Uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı Uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hisarcık, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatay'da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:05 Ankara'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi, oraj yapılar sebebiyle gelmiş!
13:44 Polise yumruk atan HDP'li vekile Erdoğan'dan sert tepki: Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz
13:42 Hayatını kaybeden oyuncu Defne Joy Foster'ın oğlunun son halini babası paylaştı!
13:21 Fenerbahçe'den Ümit Özdağ'a ağır cevap: Bu kabul edilemez
13:11 Manchester City, video ile duyurdu! Erling Haaland'ı resmen renklerine bağladılar
12:53 AK Partili başkan, Destici'nin ismini anmayınca BBP'den çok sert tepki geldi: Aklınızı başınıza alın terbiyesizlik yapmayın!
12:46 Eski bakan Veysel Eroğlu'dan benzin zamlarına isyan edenlere yanıt: Eski Türkiye'de benzin bitince yollarda kalırdık
12:42 Bomba iddia! Tuvalete 6 korumayla giden Putin, DNA'sının ele geçirilmemesi için dışkısını toplattırdı
12:15 Gördüğünüz tüm halay başlarını unutun! Sergilediği figürler sosyal medyanın dilinde
12:10 Metin Hara kariyer yolculuğunu anlattı! Meğer her şey babasının geçirdiği kazayla başlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 14:16:54. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement