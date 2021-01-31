Hatay'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte motosiklet, gübre ve kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Meteoroloji'den "İstanbul'da 1987'de olduğu gibi 1 metre kar yağacak" söylentilerine yanıt: O kış bu kış değil