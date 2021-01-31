Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte motosiklet, gübre ve kablo hırsızlığı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 9 şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hatay'da hırsızlık zanlısı 8 kişi tutuklandı - Son Dakika